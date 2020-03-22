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Четыре игрока «Эспаньола», заразившиеся коронавирусом, выписаны из больницы

Четыре игрока «Эспаньола», заразившиеся коронавирусом, выписаны из больницы
Футбол / Испания 0

Четыре футболиста «Эспаньола», заразившиеся коронавирусом, выписаны из больницы, сообщает Marca.

По информации источника, ещё два игрока каталонского клуба по-прежнему остаются под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Выписанные футболисты будут помещены на домашний карантин, который продлится 15 дней. Напомним, 20 марта «Эспаньол» подтвердил обнаружение у шести игроков клуба коронавирусной инфекции.

Ранее стали известны имена двух заражённым игроков — ими стали китайский полузащитник У Лэй и уругвайский защитник Леандро Кабрера.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.

Первым спортсменом из Китая с коронавирусом стал хавбек «Эспаньола» У Лэй
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