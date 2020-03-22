Наставник «Уфы» Евсеев поделился мотивирующей историей о тренерской карьере

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться на протяжении тренерской карьеры.

«Терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел, — играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, их мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-Лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Но всё равно видеть, как закрывается твоё рабочее место, было очень тяжело.



Однако потом жизнь всё равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь. Если честно относишься к своему делу, всё будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать всё сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное – не болейте», – написал Евсеев.

Пост доступен в "инстаграме" Вадима Евсеева.