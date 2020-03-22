Наставник «Уфы» Евсеев поделился мотивирующей историей о тренерской карьере

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться на протяжении тренерской карьеры.
«Терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел, — играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, их мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-Лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Но всё равно видеть, как закрывается твоё рабочее место, было очень тяжело.
Однако потом жизнь всё равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь. Если честно относишься к своему делу, всё будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать всё сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное – не болейте», – написал Евсеев.
Пост доступен в "инстаграме" Вадима Евсеева.
- 22 марта 2020
-
14:41
-
14:40
-
14:17
-
14:15
-
13:58
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:09
-
12:56
-
12:39
-
12:37
-
12:27
-
12:21
-
12:20
-
12:04
-
11:44
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
11:05
-
10:49
-
10:33
-
10:28
-
10:16
-
10:13
-
10:05
-
09:56
-
09:41
-
09:33
-
09:29
-
08:59
-
08:39
-
07:36
-
07:10