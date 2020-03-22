Феллайни подтвердил, что у него диагностирован коронавирус

Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», подтвердил, что заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья, я прошёл тестирование на коронавирус, и результат оказался положительным. Спасибо болельщикам, медицинскому персоналу и клубу за заботу и внимание. Буду соблюдать указания врачей и надеюсь, что вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно. Пожалуйста, берегите себя», – написал Феллайни в "Твиттере".

Большинство футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.