Феллайни подтвердил, что у него диагностирован коронавирус
Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», подтвердил, что заразился коронавирусом.
«Дорогие друзья, я прошёл тестирование на коронавирус, и результат оказался положительным. Спасибо болельщикам, медицинскому персоналу и клубу за заботу и внимание. Буду соблюдать указания врачей и надеюсь, что вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно. Пожалуйста, берегите себя», – написал Феллайни в "Твиттере".
Большинство футбольных первенств приостановлено из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.
Источник: у Феллайни обнаружен коронавирус
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