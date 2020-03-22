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«Без рукопожатий, без поцелуев». Дзагоев обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса

«Без рукопожатий, без поцелуев». Дзагоев обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к болельщикам в связи с угрозой распространения коронавируса. Обращение футболиста опубликовали в официальном "твиттере" ЦСКА.

«Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье главнее всего. В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя от посещения общественных мест, без рукопожатий, без поцелуев», – сказал Дзагоев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Розыгрыш чемпионата России приостановлен 10 апреля из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.

Дзагоев: хочется играть молча, спокойно, но иногда приходится орать
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