Президент «Брешии»: если кто-то хочет это проклятое скудетто, пусть берёт его себе

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о пандемии коронавируса и возможном возобновлении сезона Серии А.
«Не будьте дураками! Как мы можем возобновить сезон? Думаю, мы сможем вернуться к футболу только в следующем году. Кубок Италии, скудетто… Если президент „Лацио“ хочет этого, он может забрать титул. Он убеждён, что его команда непобедима, поэтому пускай сохраняет эту веру. Как мы можем сидеть здесь и говорить о Серии А, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне наплевать на футбол.
Постоянно получаю новости из Брешии. Город столкнулся с настоящей трагедией, и это вызывает чувство беспомощности. У этих людей есть родители, родственники, друзья, которые умирают каждый день. Они страдают в тишине. Жизнь должна быть на первом месте. Мы не можем возобновить этот сезон. Некоторые не понимают серьёзность положения, и эти люди хуже вируса. Будьте реалистами, это чума. Если кто-то хочет это проклятое скудетто, пусть берёт. Пусть делают всё что захотят», — приводит слова Челлино Corriere dello Sport.
- 22 марта 2020
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