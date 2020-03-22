Президент «Брешии»: если кто-то хочет это проклятое скудетто, пусть берёт его себе

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о пандемии коронавируса и возможном возобновлении сезона Серии А.



«Не будьте дураками! Как мы можем возобновить сезон? Думаю, мы сможем вернуться к футболу только в следующем году. Кубок Италии, скудетто… Если президент „Лацио“ хочет этого, он может забрать титул. Он убеждён, что его команда непобедима, поэтому пускай сохраняет эту веру. Как мы можем сидеть здесь и говорить о Серии А, когда у нас на пороге чума? Сейчас мне наплевать на футбол.



Постоянно получаю новости из Брешии. Город столкнулся с настоящей трагедией, и это вызывает чувство беспомощности. У этих людей есть родители, родственники, друзья, которые умирают каждый день. Они страдают в тишине. Жизнь должна быть на первом месте. Мы не можем возобновить этот сезон. Некоторые не понимают серьёзность положения, и эти люди хуже вируса. Будьте реалистами, это чума. Если кто-то хочет это проклятое скудетто, пусть берёт. Пусть делают всё что захотят», — приводит слова Челлино Corriere dello Sport.