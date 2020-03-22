Чемпионат Англии могут возобновить 1 июня. Сезон доиграют за 6 недель
Оставшиеся матчи английской Премьер-лиги, отложенные из-за коронавируса, могут быть проведены в течение шести недель начиная с 1 июня. Встречи будут проходить при пустых трибунах. При этом сезон–2019/2020 начнётся 8 августа. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, подобное решение поможет клубам с высокой зарплатной ведомостью избежать финансовой катастрофы.
Розыгрыш чемпионата Англии приостановлен минимум до 30 апреля. Сначала пауза в Премьер-лиге была рассчитана до 4 апреля, однако позже руководство лиги приняло решение отложить возобновление чемпионата.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.
Сезон АПЛ может быть доигран при пустых трибунах
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