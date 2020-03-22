Мельгарехо: Путин сказал, что нет необходимости паниковать

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в России.

«Три дня назад мы прекратили тренироваться. Здесь футбол уже приостановлен. В Москве не так много случаев заражения. Люди ведут себя нормально, президент сказал, что нет необходимости паниковать. Думаю, российские границы с Китаем закрыты после вспышки вируса. По указу правительства люди, которые не соблюдают требуемых мер, отправятся в тюрьму на 5 лет», – приводит слова Мельгарехо Versus.com.py.

Розыгрыш чемпионата России приостановлен до 10 апреля. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.