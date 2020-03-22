Русская жена Зе Луиша — о карантине: дай бог не убить друг друга

Алеся, супруга бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, который на данный момент защищает цвета «Порту», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» ролик, в котором показала, как они с мужем проводят время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
На видео девушка занимается на велотренажёре, а кабо-вердианский футболист играет в футбол на приставке.
«Дай бог не убить друг друга», — написала Алеся в социальной сети.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
- 22 марта 2020
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