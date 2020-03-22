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«Такое нам не снилось даже в худших кошмарах». Перес почтил память экс-президента «Реала»

«Такое нам не снилось даже в худших кошмарах». Перес почтил память экс-президента «Реала»
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса вследствие заражения коронавирусом. Заявление Переса было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.

«Ситуация, с которой мы столкнулись, очень жестокая. Живём в такое время, которое нам не снилось даже в худших кошмарах.

Мне повезло насладиться замечательными отношениями с Лоренсо Сансом и его семьёй в последние годы. Несомненно, «Реал» был страстью Лоренсо, эти эмоции не угасали и в последние несколько нет.

Со стороны клуба сделаем всё, чего заслуживают его фигура и наследие, чтобы отдать ему должное. Этого хотят все наши болельщики. Лоренсо заслуживает огромного признания», — сказано в заявлении.

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