«Такое нам не снилось даже в худших кошмарах». Перес почтил память экс-президента «Реала»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса вследствие заражения коронавирусом. Заявление Переса было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба.
«Ситуация, с которой мы столкнулись, очень жестокая. Живём в такое время, которое нам не снилось даже в худших кошмарах.
Мне повезло насладиться замечательными отношениями с Лоренсо Сансом и его семьёй в последние годы. Несомненно, «Реал» был страстью Лоренсо, эти эмоции не угасали и в последние несколько нет.
Со стороны клуба сделаем всё, чего заслуживают его фигура и наследие, чтобы отдать ему должное. Этого хотят все наши болельщики. Лоренсо заслуживает огромного признания», — сказано в заявлении.
Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Реала»
Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса
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