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«Почаще бы так». Русская жена Зе Луиша показала, как муж моет полы

«Почаще бы так». Русская жена Зе Луиша показала, как муж моет полы
Футбол / Прочие турниры 0

Алеся, супруга бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, который на данный момент выступает в составе «Порту», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» ролик, в котором показала, как супруг моет полы на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.

«Почаще бы так», — написала Алеся в социальной сети.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.

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