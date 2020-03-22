«Почаще бы так». Русская жена Зе Луиша показала, как муж моет полы

Алеся, супруга бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша, который на данный момент выступает в составе «Порту», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» ролик, в котором показала, как супруг моет полы на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«Почаще бы так», — написала Алеся в социальной сети.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.