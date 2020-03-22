«Зенит» принял решение продлить карантин до 29 марта

Пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба объявила о продлении карантина на неделю, до 29 марта. Основной состав сине-бело-голубых продолжит тренироваться в домашнем режиме. Тренировочный центр клуба будет закрыт.
Ранее петербургский клуб приостановил все тренировки команды до 22 марта из-за пандемии коронавируса. Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля.
На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч. В России на 22 марта зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом.
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