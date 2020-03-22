Федерация футбола Австралии примет решение о дальнейшей судьбе сезона в А-лиге 23 марта

Федерация футбола Австралии (FFA) примет решение о продолжении или приостановке нынешнего розыгрыша А-лиги завтра, 23 марта, сообщается на официальном сайте турнира.



Австралийская футбольная лига (AFL) приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. После этого руководство А-лиги решило повторно обсудить вопрос продолжения сезона. В связи с этим матчи 24-го тура А-лиги «Ньюкасл Джетс» — «Веллингтон Финикс» и «Мельбурн Виктори» — «Брисбен Роар», которые должны были состояться сегодня, 22 марта, были перенесены.



«Здоровье и благополучие игроков — по-прежнему в приоритете. Не станем бояться принимать важные решения для обеспечения их безопасности», — отметил президент FFA Джеймс Джонсон.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило уже 11 тысяч.