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Тони: «Ювентусу» лучше купить Жезуса, а не Кейна

Тони: «Ювентусу» лучше купить Жезуса, а не Кейна
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ювентуса» Лука Тони посоветовал руководству туринского клуба приобрести форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

«Роналду является не чистым центрфорвардом, но он забивает большую часть голов. Я считаю, что Гарри Кейн, который, по моему мнению, является лучшим нападающим до 30 лет, может не подойти для игры вместе с Роналду.

Мне кажется, что Габриэл Жезус подойдёт «Ювентусу» лучше. Он забивает много мячей и отдаёт голевые передачи. Также он создаёт свободные зоны, участвует в прессинге. К тому же ему только 22 года", — приводит слова Тони Tuttosport.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (13 — в основном составе), забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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