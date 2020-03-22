Тони: «Ювентусу» лучше купить Жезуса, а не Кейна
Бывший нападающий «Ювентуса» Лука Тони посоветовал руководству туринского клуба приобрести форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.
«Роналду является не чистым центрфорвардом, но он забивает большую часть голов. Я считаю, что Гарри Кейн, который, по моему мнению, является лучшим нападающим до 30 лет, может не подойти для игры вместе с Роналду.
Мне кажется, что Габриэл Жезус подойдёт «Ювентусу» лучше. Он забивает много мячей и отдаёт голевые передачи. Также он создаёт свободные зоны, участвует в прессинге. К тому же ему только 22 года", — приводит слова Тони Tuttosport.
В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 24 матчах чемпионата Англии (13 — в основном составе), забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
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