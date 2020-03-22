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«Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн

«Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» в следующее межсезонье планирует усилить состав команды, но при этом максимально сэкономить деньги из-за нынешнего кризиса. В такой ситуации каталонский клуб готов расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые хотят получить за Антуана как минимум € 100 млн. 29-летним французом могут заинтересоваться «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и лондонский «Арсенал».

Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за € 120 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду.

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