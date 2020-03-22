«Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн

Руководство «Барселоны» в следующее межсезонье планирует усилить состав команды, но при этом максимально сэкономить деньги из-за нынешнего кризиса. В такой ситуации каталонский клуб готов расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Sport.es.
Сине-гранатовые хотят получить за Антуана как минимум € 100 млн. 29-летним французом могут заинтересоваться «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и лондонский «Арсенал».
Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года за € 120 млн. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться в команду.
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