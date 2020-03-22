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Агент Прудников: самое обидное за 11 лет — срыв трансфера Жиркова в «Барселону»

Агент Прудников: самое обидное за 11 лет — срыв трансфера Жиркова в «Барселону»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Алан Прудников, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал о сделках, которые ему не удалось довести до конца.

«Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет — это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».

Почему сорвался трансфер? Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась. Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и ещё пытаются кого-то в этом винить. Работу надо доказывать делами, а не словами», — приводит слова Прудникова журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».

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