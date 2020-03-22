ЦСКА и «Портимоненси» расторгли арендное соглашение Нисимуры
Московский ЦСКА и «Портимоненси» договорились о досрочном завершении аренды нападающего Такумы Нисимуры, сообщает пресс-служба португальского клуба.
Нисимура волнуется за своих родных из-за пандемии коронавирусной инфекции. 23-летний футболист попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье.
Такума перешёл в «Портимоненси» 10 января 2020 года. В составе португальской команды форвард принял участие в четырёх матчах во всех турнирах.
Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 13 599 человек.
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