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ЦСКА и «Портимоненси» расторгли арендное соглашение Нисимуры

ЦСКА и «Портимоненси» расторгли арендное соглашение Нисимуры
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА и «Портимоненси» договорились о досрочном завершении аренды нападающего Такумы Нисимуры, сообщает пресс-служба португальского клуба.

Нисимура волнуется за своих родных из-за пандемии коронавирусной инфекции. 23-летний футболист попросил руководство «армейцев» расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуться в Японию к семье.

Такума перешёл в «Портимоненси» 10 января 2020 года. В составе португальской команды форвард принял участие в четырёх матчах во всех турнирах.

Контракт Нисимуры с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 13 599 человек.

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