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Иньеста выступил с обращением по поводу коронавируса

Иньеста выступил с обращением по поводу коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Мы все должны верить, что эта ситуация успокоится, всё закончится и мы как можно скорее вернёмся к нормальной жизни. Каждый из нас должен всячески помогать в этом. Мы должны сплотиться. Единственный способ — помочь себе, другого пути нет.

Моё послание — это сигнал силы, поддержки и благодарности за всё профессионалам, которые каждую минуту борются за спасение жизней. Врачам, ассистентам, медсёстрам… Все, кто занимается исследованием, чтобы найти что-то способное остановить это, мы продолжим поддерживать вас.

Мои мысли и любовь — с семьями погибших. Это ужасные вещи", — приводит слова Иньесты Marca.

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