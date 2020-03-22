Иньеста выступил с обращением по поводу коронавируса
Испанский полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
«Мы все должны верить, что эта ситуация успокоится, всё закончится и мы как можно скорее вернёмся к нормальной жизни. Каждый из нас должен всячески помогать в этом. Мы должны сплотиться. Единственный способ — помочь себе, другого пути нет.
Моё послание — это сигнал силы, поддержки и благодарности за всё профессионалам, которые каждую минуту борются за спасение жизней. Врачам, ассистентам, медсёстрам… Все, кто занимается исследованием, чтобы найти что-то способное остановить это, мы продолжим поддерживать вас.
Мои мысли и любовь — с семьями погибших. Это ужасные вещи", — приводит слова Иньесты Marca.
Роналду прошёл тест на коронавирус
Читайте также
- 22 марта 2020
-
19:31
-
19:02
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:01
-
16:59
-
16:36
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:51
-
15:50
-
15:11
-
15:11
-
14:41
-
14:40
-
14:17
-
14:15
-
13:58
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:09
-
12:56
-
12:39
-
12:37
-
12:27
Партнерский контент