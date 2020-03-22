Кейру отреагировала на слухи о примирении с Новосельцевым

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру прокомментировала слухи о том, что она помирилась с супругом, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.
В последние дни Кейру и Новосельцев опубликовали совместные фотографии в социальных сетях и многие подумали о примирении в их семье.
«Ребят, я срочно выхожу к вам. Я не могу понять, мне пишут, звонят и какие-то странные сообщения: «Екатерина, вы что, помирились с Иваном?» Какие-то поздравления, воссоединения. Я только приехала, была у брата в гостях. Я реально немножко не понимаю. Какие-то ссылки на его страничку. Но я напоминаю, что вся моя семья, включая, конечно же, меня в первую очередь, мы все заблокированы. Я не вижу и не имею никакого доступа к его странице. У меня уже нервы шалят и я на таком эмоциональном дне, что следить, что он там делает и какие-то мне моменты неприятные, уже у меня сил не хватает. Я не знаю, что там происходит», — сказала Кейру в видеообращении в «сториз» своего «инстаграма».
- 22 марта 2020
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