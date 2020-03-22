Судья Карасёв показал, как поддерживает форму в карантине

Футбольный арбитр Сергей Карасёв показал, как поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Паузу в работе заполняю позитивом: семьёй, природой и спортом. Будьте здоровы!» — написал Карасёв в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что в России отменены все футбольные матчи из-за коронавируса. Российская Премьер-Лига приостановлена минимум до 4 апреля. Лидером турнира является петербургский «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В данный момент во всём мире заразились более 320 тыс. человек. Число умерших превысило 13 тыс.