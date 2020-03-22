Судья Карасёв показал, как поддерживает форму в карантине
Футбольный арбитр Сергей Карасёв показал, как поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«Паузу в работе заполняю позитивом: семьёй, природой и спортом. Будьте здоровы!» — написал Карасёв в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что в России отменены все футбольные матчи из-за коронавируса. Российская Премьер-Лига приостановлена минимум до 4 апреля. Лидером турнира является петербургский «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В данный момент во всём мире заразились более 320 тыс. человек. Число умерших превысило 13 тыс.
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