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Судья Карасёв показал, как поддерживает форму в карантине

Судья Карасёв показал, как поддерживает форму в карантине
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Сергей Карасёв показал, как поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Паузу в работе заполняю позитивом: семьёй, природой и спортом. Будьте здоровы!» — написал Карасёв в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что в России отменены все футбольные матчи из-за коронавируса. Российская Премьер-Лига приостановлена минимум до 4 апреля. Лидером турнира является петербургский «Зенит», который в 22 матчах набрал 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В данный момент во всём мире заразились более 320 тыс. человек. Число умерших превысило 13 тыс.

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