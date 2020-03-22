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Черчесов рассказал об отношениях с Тедеско и другими тренерами РПЛ

Черчесов рассказал об отношениях с Тедеско и другими тренерами РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов рассказал, какие у него отношения с наставниками клубов Российской Премьер-Лиги.

«Мы встречались с Доменико Тедеско один раз: посидели, пообщались. Созваниваемся ли мы в еженедельном режиме? Нет, но если ситуация требует, то он может мне позвонить, как и я ему.

Отношения с другими тренерами? Допустим, с тренером «Оренбурга» я незнаком, да и на сегодняшний день нет причины им звонить. Из «Оренбурга» тоже можно попасть в сборную, мы же вызывали Алексея Сутормина. Он не смог приехать, потому что не ожидал нашего звонка и у него свадьба назначена была. Естественно, свадьбу мы не стали переносить, потому что это жизненный момент, в итоге не стали дёргать его. А так с тренерами клубов, где выступают интересующие нас игроки, мы общаемся», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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