Тотти: я мог бы выходить на поле на полчаса. Сам бы я никогда не завершил карьеру

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти признался, что был готов продолжать выступления за римлян, но вынужден был завершить карьеру из-за руководства клуба.
«Я все ещё мог бы выходить на поле на полчаса и сказать своё слово на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру… Матчи — это то, чего мне больше всего не хватает. Вам нужно заново найти себя, начать всё заново. Руководить игроками — это нечто совсем другое", — приводит слова Тотти Football Italia.
43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:31
-
19:02
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:01