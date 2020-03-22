Тотти: я мог бы выходить на поле на полчаса. Сам бы я никогда не завершил карьеру

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти признался, что был готов продолжать выступления за римлян, но вынужден был завершить карьеру из-за руководства клуба.

«Я все ещё мог бы выходить на поле на полчаса и сказать своё слово на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру… Матчи — это то, чего мне больше всего не хватает. Вам нужно заново найти себя, начать всё заново. Руководить игроками — это нечто совсем другое", — приводит слова Тотти Football Italia.

43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.