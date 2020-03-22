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Экс-форвард «Рубина» Жонатас: коронавирус — не шутка. Так больно мне не было никогда

Экс-форвард «Рубина» Жонатас: коронавирус — не шутка. Так больно мне не было никогда
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас, выступающий сейчас за «Эльче», рассказал, как у него проходило заболевание, вызванное коронавирусом.

«Я почувствовал жар, мне было очень плохо. Но я думал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром я поговорил с врачом, и он сказал мне, что нужно пройти тест на коронавирус, так как у меня были симптомы. Результат оказался положительным.

Я не мог тренироваться, моё тело было слабым. Особенно сильно я страдал в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошёл в душ, то чуть не потерял сознание. Это была очень сильная боль, я никогда не чувствовал ничего подобного. Этот вирус не шутка.

Сейчас мне получше, я снова начал заниматься спортом. Но я спортсмен, а мне было очень больно, только представьте себе, что чувствуют пожилые люди. Некоторые люди не понимают, насколько серьёзный этот вирус», — приводит слова Жонатаса Record со ссылкой на Globo Esporte.

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