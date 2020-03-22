Джанаев: в тюрьме Кокорин плохих манер не нахватался, интеллигентно разговаривает
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением о партнёре по команде нападающем Александре Кокорине.
«Пришёл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провёл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает.
«Сочи» может бороться за еврокубки в следующем году? Давайте будем последовательны. Теоретически рассуждать мы можем, но практически нам нужно решить задачи, которые перед нами стоят, — сказал Джанаев в эфире программы «Все на Матч!»
29-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита».
Кокорин призвал оставаться дома, почеканив рулон туалетной бумаги
Читайте также
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:31
-
19:02
-
18:54
-
18:40
-
18:32
-
18:13
-
18:07
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:01
Партнерский контент