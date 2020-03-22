Джанаев: в тюрьме Кокорин плохих манер не нахватался, интеллигентно разговаривает

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением о партнёре по команде нападающем Александре Кокорине.

«Пришёл Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провёл много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает.

«Сочи» может бороться за еврокубки в следующем году? Давайте будем последовательны. Теоретически рассуждать мы можем, но практически нам нужно решить задачи, которые перед нами стоят, — сказал Джанаев в эфире программы «Все на Матч!»

29-летний Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита».