Осман объяснил, почему «Эвертону» нужно отказать «Барселоне» в продаже Ришарлисона
Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «ирисок» Ришарлисона в каталонскую «Барселону».
«Если «Барселона» сделает крупное предложение о трансфере Ришарлисона, появится большой вопрос. Руководству и главному тренеру придётся оценить ситуацию со всех сторон.
Вопрос в том, чего хочет «Эвертон»: использовать вырученные средства для обновления состава или чтобы к нему относились как к клубу, который удерживает лучших футболистов и становится сильнее?
Лично я хотел бы, чтобы Ришарлисон остался. Если хочешь стать лучше, нужно сохранять лучших игроков и стараться усиливать состав. И в таком случае нельзя показывать, что ты готов продавать футболистов», — приводит слова Османа Daily Star.
Анчелотти: Ришарлисон может стать игроком мирового уровня
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