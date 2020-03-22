Осман объяснил, почему «Эвертону» нужно отказать «Барселоне» в продаже Ришарлисона

Бывший полузащитник «Эвертона» Леон Осман прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «ирисок» Ришарлисона в каталонскую «Барселону».

«Если «Барселона» сделает крупное предложение о трансфере Ришарлисона, появится большой вопрос. Руководству и главному тренеру придётся оценить ситуацию со всех сторон.

Вопрос в том, чего хочет «Эвертон»: использовать вырученные средства для обновления состава или чтобы к нему относились как к клубу, который удерживает лучших футболистов и становится сильнее?

Лично я хотел бы, чтобы Ришарлисон остался. Если хочешь стать лучше, нужно сохранять лучших игроков и стараться усиливать состав. И в таком случае нельзя показывать, что ты готов продавать футболистов», — приводит слова Османа Daily Star.