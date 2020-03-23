Кокорин — о своей статистике в «Сочи»: ничё так
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал начало своей карьеры в сочинском клубе.
«Александр Кокорин провёл за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — говорится в «инстаграме» «Сочи» с приложенной статистикой форварда. «Ничё так», — написал в комментариях Кокорин.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт футболиста с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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