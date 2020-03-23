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«Они дали лживые показания и покинули Россию». Водитель Фернандо обвинил семью футболиста

«Они дали лживые показания и покинули Россию». Водитель Фернандо обвинил семью футболиста
Футбол / Прочие турниры 0

Робсон Оливейра, водитель экс-полузащитника московского «Спартака» Лукаса Фернандо, обвинил футболиста и его семью в том, что он почти год находится в российской тюрьме.

Робсона арестовали при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. Водитель заявил, что запрещённые препараты он взял по поручению Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.

«Я просто взбешён. Это правда. Оказался в этой ситуации из-за них. Они дали лживые показания и покинули Россию», — приводит слова Робсона Globo Esporte.

Адвокат обвиняемого Павел Герасимов рассказал, какой приговор ожидает его подзащитного.

«Ожидаем, что суд вынесет решение к концу года. Самый благоприятный результат, на который мы можем рассчитывать, — семь лет тюрьмы. Наша стратегия заключается в том, чтобы попытаться получить минимальное наказание, сотрудничая со следствием, попытаться доказать отсутствие намерения продажи наркотиков. Затем попробуем организовать экстрадицию в Бразилию, чтобы там добиться освобождения или получить помилование от президента страны», — сказал адвокат.

Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. Сейчас бразилец защищает цвета китайского клуба «Бэйцзин Гоань».

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