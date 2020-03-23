Результаты всех футбольных матчей 22 марта

Сегодня, 22 марта, состоялись матчи чемпионатов Анголы, Беларуси, Бурунди, Никарагуа, а также одна встреча Кубка Гонконга.

Ангола. Жирабола

«Куандо Кубанго» — «Академика» — 2:1

«Ферровиарио до Хуамбо» — «Прогрессо» — 0:0

«Санта Рита» — «Вилиет» — 2:0

Беларусь. Высшая лига

«Слуцк» — «Славия-Мозырь» — 3:1

«Белшина» — «Минск» — 1:3

Бурунди. Лига Примус

«Интер Стар» — «Фламбо ду Сентр» — 1:1

«Мусонгати» — «Ле Мессежер Нгози» — 1:1

«Атлетико Олимпик» — «Витал'О» — 2:0

Кубок Гонконга. Полуфинал

«Тай По» — «Гуанчжоу Фули» — 2:2, по пенальти — 3:5

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура

«Дирианген» — «Окотал» — 2:0

«Эстели» — «Реал Мадриз» — 4:0

«Ялапа» — «Ферретти» — 2:0

Напомним, что из-за коронавируса в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.