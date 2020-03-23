Результаты всех футбольных матчей 22 марта
Сегодня, 22 марта, состоялись матчи чемпионатов Анголы, Беларуси, Бурунди, Никарагуа, а также одна встреча Кубка Гонконга.
Ангола. Жирабола
«Куандо Кубанго» — «Академика» — 2:1
«Ферровиарио до Хуамбо» — «Прогрессо» — 0:0
«Санта Рита» — «Вилиет» — 2:0
Беларусь. Высшая лига
«Слуцк» — «Славия-Мозырь» — 3:1
«Белшина» — «Минск» — 1:3
Бурунди. Лига Примус
«Интер Стар» — «Фламбо ду Сентр» — 1:1
«Мусонгати» — «Ле Мессежер Нгози» — 1:1
«Атлетико Олимпик» — «Витал'О» — 2:0
Кубок Гонконга. Полуфинал
«Тай По» — «Гуанчжоу Фули» — 2:2, по пенальти — 3:5
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура
«Дирианген» — «Окотал» — 2:0
«Эстели» — «Реал Мадриз» — 4:0
«Ялапа» — «Ферретти» — 2:0
Напомним, что из-за коронавируса в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси.
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