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Зинченко: в Англии только с завтрашнего дня вводят карантин. Нужно было делать это раньше

Зинченко: в Англии только с завтрашнего дня вводят карантин. Нужно было делать это раньше
Футбол / Англия 0

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о ситуации с коронавирусом в Англии.

«Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придётся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация. К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы.

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на всё это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у неё есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально», — сказал Зинченко в программе «Великий футбол».

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