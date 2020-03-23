Наставник «Шахтёра» о коронавирусе: Земля принадлежит не только людям. Планета изменилась

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Мануэль Каштру высказался о пандемии коронавируса.
«Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчётов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом «почему»? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы?
Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Всё изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: «А что теперь? Да, что дальше?» Я скучаю по свободе. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ», — написал специалист в своём «инстаграме».
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