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«Лацио» отказался возобновлять тренировки 23 марта

«Лацио» отказался возобновлять тренировки 23 марта
Футбол / Италия 0

«Лацио» решил не возобновлять тренировки 23 марта.

«Первая тренировка «Лацио» после карантина, назначенная на понедельник, 23 марта, перенесена на неопределённый срок», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей. Италия является первой страной в Европе по количеству заражённых. На данный момент в стране зафиксировано более 59 тыс. случаев заражения, из которых более 5,4 тыс. погибли.

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