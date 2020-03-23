«Лацио» отказался возобновлять тренировки 23 марта
«Лацио» решил не возобновлять тренировки 23 марта.
«Первая тренировка «Лацио» после карантина, назначенная на понедельник, 23 марта, перенесена на неопределённый срок», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей. Италия является первой страной в Европе по количеству заражённых. На данный момент в стране зафиксировано более 59 тыс. случаев заражения, из которых более 5,4 тыс. погибли.
30 инфицированных футболистов. Почти половина – из Италии
Хуже всего ситуация в «Сампдории».
Читайте также
- 23 марта 2020
-
05:01
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31
-
03:02
-
02:24
-
01:51
-
01:19
-
00:54
-
00:45
-
00:38
-
00:27
-
00:24
-
00:10
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
-
22:26
-
22:22
-
22:05
-
22:01
-
21:35
-
21:29
-
21:17
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:27
-
20:21
-
20:11
Партнерский контент