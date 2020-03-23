Ан. Миранчук почеканил рулон туалетной бумаги, бросив вызов Тарасову, Джикии и Фернандешу

24-летний российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук принял участие в челлендже «Оставайся дома», призывая оставаться дома на карантине из-за пандемии коронавируса в мире.
Миранчук принял вызов от вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме и бросил его защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии, полузащитнику казанского «Рубина» Дмитрию Тарасову и игроку «Краснодара» Мануэлу Фернандешу.
Видео доступно на «Чемпионате».
В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в 12 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.
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