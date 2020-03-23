Это'О записал обращение Роналдиньо, находящемуся в тюрьме в Парагвае, со словами поддержки

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О выразил поддержку бразильцу Роналдиньо, который находится в СИЗО в Парагвае за использование поддельных документов при въезде в страну.

«Я не могу передать, что чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что всё будет улажено быстро, потому что ты хороший человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя всё необходимое», — сказал Это'О в своём обращении.

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Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта при прилёте в аэропорт Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день он был освобождён из-под стражи. Однако по запросу генпрокуратуры спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали. Позже суд принял решение продлить его арест до шести месяцев. Защита экс-полузащитника пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, предложив залог в размере более чем € 1,4 млн, однако суд ответил отказом.