Канада не поедет на ОИ-2020, «Барселона» готова продать Гризманна. Главные новости дня

Канада не будет отправлять спортсменов на ОИ-2020, «Барселона» может продать французского нападающего Антуана Гризманна, игрок «Уфы» Оливье Тилль сдал два отрицательных теста на коронавирус и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением о том, что не будет отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, требуя её переноса на год из-за пандемии коронавируса.

2. Руководство «Барселоны» в следующее межсезонье планирует усилить состав команды, но при этом максимально сэкономить деньги из-за нынешнего кризиса. В такой ситуации каталонский клуб готов расстаться с нападающим Антуаном Гризманном, заработав на нём как минимум € 100 млн.



3. «Он попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота». Британское издание опубликовало материал о бывшем нападающем «Спартака» и «Миллуолла» Сергее Юране, о периоде его выступлений за лондонский клуб в 1996 году и проблемах с алкоголем.



4. Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. Тилль прошёл два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат.



5. «Коронавирус — не шутка. Так больно мне не было никогда». Бывший нападающий «Рубина» Жонатас, выступающий сейчас за «Эльче», рассказал, как у него проходило заболевание, вызванное коронавирусом.



6. Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась очередным видео из тёплых стран. Спортсменка присоединилась к популярному челленджу «Оставайтесь дома», выполнив несколько отжиманий в одном лишь бикини.



7. Из-за пандемии коронавируса российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию вместе со своей командой.

8. Олимпийский комитет Австралии вслед за Канадой выступил с заявлением, в котором говорится, что в имеющихся условиях в связи с пандемией коронавируса они не смогут собрать команду к летней Олимпиаде в Японии.

9. На данный момент коронавирусом заразились как минимум 133 спортсмена или человека, связанного со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.