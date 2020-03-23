Нападающий «Вулверхэмптона» Хименес стал главной трансферной целью «Реала»
Мадридский «Реал» определил нападающего 28-летнего нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса в качестве главной трансферной цели на ближайшее лето, сообщает AS со ссылкой на Don Balon.
«Королевский клуб» в прошлом году потратил € 60 млн на сербского нападающего Луку Йовича, но этот шаг себя не оправдал. В 24 матчах за «Реал» он забил лишь 2 мяча.
Рауль Хименес был бы счастлив вернуться в столицу Испании, где он провёл целый сезон в «Атлетико», но не смог адаптироваться, забив только один гол в 28 играх.
В настоящее время Хименес проводит отличный сезон в «Вулверхэмптоне», и с момента прибытия в Премьер-лигу он забил 39 голов в течение почти двух сезонов. По версии Transfermarkt.de, Хименес оценивается в € 50 млн.
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