Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нападающий «Вулверхэмптона» Хименес стал главной трансферной целью «Реала»

Нападающий «Вулверхэмптона» Хименес стал главной трансферной целью «Реала»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» определил нападающего 28-летнего нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса в качестве главной трансферной цели на ближайшее лето, сообщает AS со ссылкой на Don Balon.

«Королевский клуб» в прошлом году потратил € 60 млн на сербского нападающего Луку Йовича, но этот шаг себя не оправдал. В 24 матчах за «Реал» он забил лишь 2 мяча.

Рауль Хименес был бы счастлив вернуться в столицу Испании, где он провёл целый сезон в «Атлетико», но не смог адаптироваться, забив только один гол в 28 играх.

В настоящее время Хименес проводит отличный сезон в «Вулверхэмптоне», и с момента прибытия в Премьер-лигу он забил 39 голов в течение почти двух сезонов. По версии Transfermarkt.de, Хименес оценивается в € 50 млн.

Отец Йовича согласился с президентом Сербии, который пригрозил тюрьмой его сыну
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020