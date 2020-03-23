Оздоев: «Спартак» — чемпион? Был когда-то

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на комментарий на своей странице в «Инстаграме», в котором пользователь выразил мнение, что «Спартак» является чемпионом.
«Спартак» — чемпион? Был когда-то», — написал 27-летний футболист.
Последний раз красно-белые становились чемпионами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017, когда команду возглавлял итальянский специалист Массимо Каррера. В нынешней кампании московский клуб занимает восьмое место.
Напомним, ранее Оздоев отказался участвовать в набравшем огромную популярность челлендже с чеканкой туалетной бумаги.
Магомед выступает за «Зенит» с 2018 года. До перехода в стан сине-бело-голубых он защищал цвета «Рубина», «Терека» и «Локомотива».
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Статистика игроков Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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