Футбол сегодня: матчи проходят в Австралии, также состоятся товарищеские встречи

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Тем не менее сегодня, 23 марта, состоится несколько матчей.



Одна встреча пройдёт в Австралии, где в 26-м туре местного чемпионата сыграют «Ньюкасл Джетс» и «Мельбурн Сити». Матч пройдёт на стадионе «Ньюкасл – Хантер» в Ньюкасле, стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.



В 12:00 мск начнётся товарищеская встреча между российскими командами «Знамя Труда» и «Ротор-2». Вечером, в 21:00 мск прозвучит стартовый свисток в контрольном матче шведских клубов «Ханинге» и «Тебю».



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до 5-го, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Армагеддон уже пришёл в Европу. Ребята, никакого футбола не будет Наш корреспондент – из охваченной страхом Испании.