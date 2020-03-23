Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев в своём «инстаграме» показал свою домашнюю тренировку в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, был перенесён на 2021 год.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
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Наш корреспондент – из охваченной страхом Испании.
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