Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев в своём «инстаграме» показал свою домашнюю тренировку в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, был перенесён на 2021 год.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.