«Плей-офф НБА стартовал». Дзюба показал, как играет с сыновьями во время карантина

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба опубликовал два ролика, на которых показал, как развлекается с сыновьями во время карантина.

«Плей-офф НБА стартовал», — подписал Дзюба первое видео, на котором он играет с детьми в баскетбол.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«У кого какие игры на карантине?» — говорится в сообщении ко второму ролику.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, первенство Российской Премьер-Лиги, как и большинство других национальных чемпионатов, из-за пандемии коронавируса было приостановлено.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач в 21 матче РПЛ. По обоим показателям 31-летний форвард занимает первое место среди всех игроков турнира.