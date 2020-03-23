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Видео: лучшие голы месяца в РПЛ

Видео: лучшие голы месяца в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Опубликована подборка лучших голов, забитых в Российской Премьер-Лиге в уходящем месяце.

Первым в списке идёт красивый удар полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша по воротам «Крыльев Советов», который принёс его команде ничью (1:1).

Хавбек Эрик Бикфалви мощным выстрелом с лёта вывел «Урал» вперёд в матче с ЦСКА. «Армейцы» в концовке ответили не менее красивым голом защитника Марио Фернандеса (1:1).

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поразил девятку ворот «Урала», поставив точку в победном матче своей команды (2:0).

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко нанёс пушечный удар в матче с ЦСКА, после чего мяч, отскочив от перекладины залетел за линию ворот (3:2).

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поразил ворота «Ахмата» ударом из-за штрафной площади (3:2).

Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону, несмотря на сопротивление обороны, удался точный удар в ближний угол ворот «Оренбурга» (3:1).

Замыкает список гол Себастьяна Дриусси. Форвард «Зенита» завершил стремительную атакую своей команды мощным ударом под перекладину и поучаствовал в разгроме «Урала» (7:1).

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
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