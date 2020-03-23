Видео: лучшие голы месяца в РПЛ

Опубликована подборка лучших голов, забитых в Российской Премьер-Лиге в уходящем месяце.
Первым в списке идёт красивый удар полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша по воротам «Крыльев Советов», который принёс его команде ничью (1:1).
Хавбек Эрик Бикфалви мощным выстрелом с лёта вывел «Урал» вперёд в матче с ЦСКА. «Армейцы» в концовке ответили не менее красивым голом защитника Марио Фернандеса (1:1).
Защитник «Сочи» Кирилл Заика поразил девятку ворот «Урала», поставив точку в победном матче своей команды (2:0).
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко нанёс пушечный удар в матче с ЦСКА, после чего мяч, отскочив от перекладины залетел за линию ворот (3:2).
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поразил ворота «Ахмата» ударом из-за штрафной площади (3:2).
Нападающему «Спартака» Джордану Ларссону, несмотря на сопротивление обороны, удался точный удар в ближний угол ворот «Оренбурга» (3:1).
Замыкает список гол Себастьяна Дриусси. Форвард «Зенита» завершил стремительную атакую своей команды мощным ударом под перекладину и поучаствовал в разгроме «Урала» (7:1).
Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Российской Премьер-Лиги.
- 23 марта 2020
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