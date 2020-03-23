Азмун показал, как тренируется дома во время карантина

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал ролик со своей домашней тренировкой в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Азмун забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек.