Азмун показал, как тренируется дома во время карантина

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал ролик со своей домашней тренировкой в условиях карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне Азмун забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, перенесли на 2021 год.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек.
- 23 марта 2020
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