Сёмин: правила есть правила. Буду соблюдать указ мэра

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новый указ мэра столицы Сергея Собянина о самоизоляции для людей старше 65 лет. Наставнику «железнодорожников» в настоящий момент 72 года.
«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», — приводит слова Сёмина Sport24.
Ограничения в Москве связаны с пандемией коронавируса. По этой же причине нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, был перенесён на 2021 год.
- 23 марта 2020
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:16
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:11
-
12:04
-
11:38
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:39
-
10:32
-
10:20
-
09:58
-
09:57
-
09:35
-
09:21
-
08:44
-
08:31
-
07:19
-
07:04
-
06:42
-
06:22
-
05:01
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31