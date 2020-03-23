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Сёмин: правила есть правила. Буду соблюдать указ мэра

Сёмин: правила есть правила. Буду соблюдать указ м
Сёмин: правила есть правила. Буду соблюдать указ мэра
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новый указ мэра столицы Сергея Собянина о самоизоляции для людей старше 65 лет. Наставнику «железнодорожников» в настоящий момент 72 года.

«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», — приводит слова Сёмина Sport24.

Ограничения в Москве связаны с пандемией коронавируса. По этой же причине нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, был перенесён на 2021 год.

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