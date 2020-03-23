Дочь Карпина станцевала под песню Верки Сердючки

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал видео, на котором его дочь станцевала под песню Верки Сердючки.

«Верка Сердючка заходит на ура», — подписал ролик Карпин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. До этого 51-летний специалист работал в «Торпедо» из Армавира, «Мальорке» и московском «Спартаке».

Напомним, ранее наставник жёлто-синих попросил порекомендовать ему интересные сериалы.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда из Ростова-на-Дону одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Статистика футболистов чемпионата России сезона-2019/2020.