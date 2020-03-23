Врач тульского «Арсенала»: смерти от коронавируса есть и среди молодого населения

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал об особенностях COVID-19.
«До 16-17 лет вирус проявляется максимум у 1% заболевших. Среди детей от 0 до 3 лет заболевших не было в принципе. Чем старше человек, тем выше агрессивность вируса. Наиболее серьёзные поражения лёгких наблюдаются у людей от 45 лет, а от 60-65 лет резко возрастает количество тяжёлых случаев, приводящих к летальному исходу. В отдельных случаях вирус может поражать не только лёгкие, но и другие внутренние органы.
Но смерти есть и среди молодого населения, хоть их количество и исчисляется в сотнях, а не тысячах. Это характерно для людей со слабым иммунитетом или сопутствующими патологиями — ожирением, диабетом, астмой и прочими. В этих случаях происходит всё то же самое: вирус попадает в лёгкие, разрушает их альвеолы, отвечающие за газообмен, и это приводит к сердечной и сосудистой недостаточности», — сказал Резепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
- 23 марта 2020
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:16
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:55
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:11
-
12:04
-
11:38
-
11:30
-
11:09
-
11:02
-
10:39
-
10:32
-
10:20
-
09:58
-
09:57
-
09:35
-
09:21
-
08:44
-
08:31
-
07:19
-
07:04
-
06:42
-
06:22
-
05:01
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31