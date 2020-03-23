Врач тульского «Арсенала»: смерти от коронавируса есть и среди молодого населения

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал об особенностях COVID-19.



«До 16-17 лет вирус проявляется максимум у 1% заболевших. Среди детей от 0 до 3 лет заболевших не было в принципе. Чем старше человек, тем выше агрессивность вируса. Наиболее серьёзные поражения лёгких наблюдаются у людей от 45 лет, а от 60-65 лет резко возрастает количество тяжёлых случаев, приводящих к летальному исходу. В отдельных случаях вирус может поражать не только лёгкие, но и другие внутренние органы.



Но смерти есть и среди молодого населения, хоть их количество и исчисляется в сотнях, а не тысячах. Это характерно для людей со слабым иммунитетом или сопутствующими патологиями — ожирением, диабетом, астмой и прочими. В этих случаях происходит всё то же самое: вирус попадает в лёгкие, разрушает их альвеолы, отвечающие за газообмен, и это приводит к сердечной и сосудистой недостаточности», — сказал Резепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

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