«Крылья Советов» перенесли возобновление тренировок с 23 марта на 1 апреля

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» на сайте клуба сообщила, что футболисты основной и молодёжной команд вернутся к тренировкам не раньше 1 апреля.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом «Крыльев Советов» приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре.

Молодёжная команда «Крыльев Советов» также начнёт занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-Лига планирует объявить сроки возобновления чемпионата 10 апреля», — говорится в сообщении самарского клуба.

Напомним, нынешний розыгрыш РПЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.