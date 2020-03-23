Врач тульского «Арсенала» объяснил отсутствие заражённых коронавирусом футболистов в РПЛ

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мыслями о предстоящих событиях на фоне пандемии коронавируса.



«Скорее всего, старт сезона снова перенесут. Но сейчас сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется ежечасно. Самый пессимистичный сценарий — продолжение инфекции. С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего несколько десятков смертельных исходов, а цифры заболевших не растут.



Оптимистичным будет вариант, при котором после 1 апреля мы начнём тренировки. Другое дело, что будет не очень понятно, для чего их начинать. Потому что решение, продолжать ли чемпионат, примут лишь после окончания паузы в РПЛ. Сейчас главное — донести информацию до своих близких, до тех, кому сейчас, возможно, смешно. Потому что может случиться так, что через пару недель смешно не будет никому.



В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже — через пару недель. Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у футболистов РПЛ могут появиться симптомы коронавируса», — сказал Резепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

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