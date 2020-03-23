Бывший футболист и тренер «Эспаньола» умер от коронавируса

Бывший голкипер и тренер каталонского «Эспаньола» Бенито Хоанег умер в возрасте 84 лет от коронавирусной инфекции (COVID-19). Несколько месяцев назад он перенёс инсульт, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.
Ханег выступал за «Эспаньол», «Террассу», «Сарагосу», «Сабадель» и «Депортиво». В качестве тренера он работал в «Эспаньоле», «Эркулесе», «Кастельоне», «Антекерано», «Кадисе», «Мальорке», «Тенерифе», «Саламанке» и «Лас-Пальмасе».
Напомним, на прошлой неделе жертвой коронавируса стал экс-президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, которому было 76 лет.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 14 790 человек (1813 — в Испании).
Посмотреть список футболистов, заразившихся коронавирусом, можно на «Чемпионате».
Статистика игроков чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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