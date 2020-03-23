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«Вырвало после первого занятия». Мамаев рассказал, как учился играть на флейте и трубе

«Вырвало после первого занятия». Мамаев рассказал, как учился играть на флейте и трубе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как в детстве его отправляли в музыкальную школу учиться играть на различных инструментах.

«У меня по отцовской линии дед очень любил музыку. Все дети родной сестры моего отца занимались и продолжают заниматься музыкой. Меня дед тоже пытался направить в это русло. Сначала он отправил меня на занятия игры на трубе. Уже после первого занятия меня вырвало, в прямом смысле, и на этом всё закончилось.

Дед не остановился. Через некоторое время он сказал, что я должен играть на саксофоне. В нашей музыкальной школе на тот момент не было саксофона, и мне сказали играть на флейте. Я сходил на несколько занятий, но они пересекались с тренировками. Потом я сказал, что у меня нет никакой тяги к музыке, и на этом попытки деда прекратились», — рассказал Мамаев в новом видео на YouTube-канале «Пластика».

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