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Хавбек «Спартака» Крал занял 5-е место в голосовании за лучшего футболиста года в Чехии

Хавбек «Спартака» Крал занял 5-е место в голосовании за лучшего футболиста года в Чехии
Футбол / РПЛ 0

Футбольная ассоциация Чехии на своём официальном сайте огласила итоги голосования за лучшего игрока страны по итогам 2019 года.

Победителем в номинации стал полузащитник Томаш Соучек, в прошлом году выступавший за пражскую «Славию», а ныне защищающий цвета «Вест Хэм Юнайтед». Он набрал 760 голосов, что более чем в полтора раза больше, чем у его ближайшего преследователя.

В топ-5 футболистов Чехии по итогам года также вошёл хавбек московского «Спартака» Алекс Крал, до лета тоже выступавший за «Славию». На его счету 146 голосов.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Томаш Соучек («Славия» / «Вест Хэм») – 760 голосов
2. Томаш Вацлик («Севилья») – 461
3. Владимир Дарида («Герта») – 186
4. Патрик Шик («Рома» / «РБ Лейпциг») – 176
5. Алекс Крал («Славия» / «Спартак») – 146.

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