«Не болеем, проспиртованы все». Дзюба — об отношении россиян к коронавирусу

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как у него проходит карантин, а также поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.



«С одной стороны, тяжело. Не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но всё-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам всё нипочём. Пока не рубанёт как следует, не дойдёт максимально. Недавно же только, пять-шесть дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!



Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля всё ещё и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас всё всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнётся. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнётся в более серьёзном масштабе — пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее всё это закончится», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

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