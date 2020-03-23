«Ловит, как Хомич, любит есть мясо». «Динамо» взяло под опеку амурского тигра

Московское «Динамо» в честь 100-летней годовщины знаменитого вратаря клуба Алексея Хомича взяло под опеку амурского тигра в Московском зоопарке.

«Ловит, как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»! Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», — говорится в сообщении бело-голубых в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.

Хомич выступал за «Динамо» с 1944 по 1952 год. В составе бело-голубых голкипер дважды стал чемпионом СССР (1945, 1949).

«Динамо» в нынешнем сезоне, набрав 30 очков в 22 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.