«Ловит, как Хомич, любит есть мясо». «Динамо» взяло под опеку амурского тигра
Московское «Динамо» в честь 100-летней годовщины знаменитого вратаря клуба Алексея Хомича взяло под опеку амурского тигра в Московском зоопарке.
«Ловит, как Хомич, любит есть мясо, тигр в Московском зоопарке теперь за «Динамо»! Динамовцы взяли под опеку амурского тигра. Акция футбольного клуба и Московского зоопарка, приуроченная к столетней годовщине легендарного вратаря — Алексея Хомича», — говорится в сообщении бело-голубых в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.
Хомич выступал за «Динамо» с 1944 по 1952 год. В составе бело-голубых голкипер дважды стал чемпионом СССР (1945, 1949).
«Динамо» в нынешнем сезоне, набрав 30 очков в 22 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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